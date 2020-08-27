Новые скандальные подробности интимной жизни Валентины Легкоступовой

После смерти Валентины Легкоступовой на вдовца Юрия Фирсова усилилось давление. Друг артистки выяснил нечто сенсационное, что по какой-то причине муж предпочел скрыть от артистки.

54-летняя Валентина Легкоступова вышла замуж за 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова в первых числах июля. Через несколько дней новоиспеченные супруги обвенчались в одном из храмов в Крыму. А сейчас стало известно, что якобы спортсмен уже не раз и не два проходил это таинство. Об этом заявил друг артистки Андрей Арбузов. Будто бы для Юрия Фирсова венчание с Валентиной Легкоступовой было уже третьим по счету.

Однако якобы сама артистка об этом не знала, по какой-то причине яхтсмен предпочел ей это не рассказывать. Хотя певица и была осведомлена об отношениях Юрия Фирсова с бывшими женами.

Вообще, травля вдовца Валентины Легкоступовой, который по мнению многих фанатов мог быть причастен к ее смерти, достигла того градуса, когда взяли слово дети яхтсмена от прошлых браков. У Юрия Фирсова есть взрослый сын Даниил и 16-летняя дочь Василина. Оба записали обращения в поддержку отца, с которым у них, по всей видимости, остались хорошие отношения.

Так, Даниил сообщил, что часто созванивался с Юрием, как до, так и после его женитьбы на Валентине. По его словам, все у пары было прекрасно. "Юрий никогда в жизни никого пальцем не тронул, мухи не обидел и даже меня – как бы я себя не вел", – отметил сын яхтсмена.

Также он прокомментировал обвинения в том, что Фирсов якобы сбежал из наркологической клиники после того, как Легкоступову в тяжелом состоянии увезли в другую больницу. Даниил объяснил, что отец просто отправился разыскивать жену.

Юная Василина убеждена, что Валентина Легкоступова умерла из-за того, что сильно ударилась головой при падении в ванной. "Неужели никто не может понять, что когда ты пьешь длительное время, ты легко можешь упасть? Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой…" – сообщила дочь Юрия Фирсова.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. По предварительной версии, артистка с мужем несколько дней выпивали после свадьбы, и однажды она упала, поскользнувшись в ванной, сильно ударилась головой. Однако не стала жаловаться, поэтому и за помощью не обратилась.

Однако потом все же связались с дочкой певицы, попросив отвезти их в наркологическую клинику, в которой, как выяснилось впоследствии, пару раз в год регулярно проходил лечение Юрий Фирсов. Там Валентине Легкоступовой стало плохо, и ее отвезли в обычную больницу. Там врачи диагностировали последствия черепно-мозговой травмы: гематому, ушиб головного мозга. Певица впала в кому, а затем умерла. Окончательные выводы о причине смерти артистки озвучат следователи после завершения проверки, получения окончательных выводов экспертизы.