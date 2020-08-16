"Расправа над людьми": Гармаш разнес "Современник" после ухода

Артист служил в "Современнике" 44 года, радуя зрителей прекрасным исполнением ролей. Он поступил туда после окончания школы-студии МХАТ. За годы работы в театре Сергей Гармаш проявил себя талантливым и харизматичным актером, публика полюбила его творчество.
Покидая "Современник", артист написал в чат труппы письмо, где объяснил, почему уволился. Для смены работы у театральной звезды было несколько причин. Первая – новый художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков, с которым у Сергея было много разногласий. Вторая причина – проект театра "Диалоги "Современника": Война и мир", часть которого Гармаш считает кощунством, провокацией и даже преступлением.
В конце 2019 года умерла Галина Волчек, которая управляла театром десятки лет. Для Гармаша женщина всегда была опорой и наставником. На похоронах Галины актер поклялся хранить традиции "Современника". По словам Сергея, у него не получилось сдержать слово, поэтому он уволился. "Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни", – прокомментировал ситуацию артист.
Актриса Марина Неелова заявила, что Сергей Гармаш уволился из-за личных амбиций и неоправданных ожиданий. Она призвала коллег работать, а не рассуждать о "спасении" театра.
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