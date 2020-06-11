"Меня стало тошнить": Юлиан из-за крика Анастасии в постели отказался от секса с женщинами

"Характеры у нас с ней одинаковые. Наверное, это сыграло роль. Под одной крышей два Льва вряд ли уживутся, – вздыхает Юлиан. – Хотя я благодарен ей за несколько спокойных месяцев жизни".
У них были планы завести ребенка, жить поближе к природе, но исполнится им было не суждено. Слишком независимый у каждого характер, слишком властный и эгоистичный.
"Потом жизнь с Настей превратилась в кромешный ад, – продолжает артист. – Битье посуды – это постоянно! Если бы я продолжал с ней жить, наверное, сошел бы с ума".
Артист больше не мог выносить истерик жены, ее припадков гнева, перемен настроения. При этом сама Анастасия жаловалась, что якобы Юлиан вы не удовлетворял ее в койке и вынуждал заниматься сексом по расписанию. " Она все сочиняет! Какой секс по расписанию?Не было у нас секса по расписанию! – кричит Юлиан. - Когда на тебя человек орет, какой там может быть секс? Это вообще нереально. Но в начале нас все устраивало, в том числе и в интимной жизни".
Истерики жены так надоели Юлиану, что со слабым полом он вообще решил завязать. И с нетерпением ждет 20 июня, чтобы получить в паспорт штамп о разводе. "После этого буду долго отдыхать от женщин, – клянется он. – Пока я точно ни о каких женщинах не думаю. Уж слишком большой стресс испытал, будучи рядом с Анастасией".
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