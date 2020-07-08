Стало известно о состоянии попавшей в страшную аварию киргизской звезды

Артистку доставили в больницу. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Позже девушка впала в кому, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. Постепенно певица начала выходить из коматоза: стала реагировать на звуки, самостоятельно есть, а также показывать язык.
Лечащий врач Асель Кадырбековой заявил, что накануне звезду перевели из реанимации в обычную палату. Ей предстоит долгая реабилитация, однако уже сейчас можно сказать, что опасность миновала. Артистка узнает маму и близких родственников, а также начала держать ложку.
Поклонники сильно переживают за кумира. Супруг певицы Нурлан Насип попросил пока не беспокоить семью. Он отметил, лучшее, что могут сделать фанаты, – молиться за свою любимицу. Кстати, муж Асель Кадырбековой тоже занимается музыкой. Год назад у пары родился первенец – дочь Дария.
Артистка успевает совмещать и карьеру, и блогинг – на страницу звезды в "Инстаграм" подписаны более двух миллионов фолловеров. Как отмечает сама знаменитость, она по натуре решительный человек, который знает, как добиться своего.
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