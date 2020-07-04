Басков раскрыл секрет своего удивительного похудения

После карантина Николай Басков начал хвастаться, что ему удалось похудеть на 15 килограммов. Артист не скрывает – ему сложно держать себя в форме.

Николай Басков всегда борется с лишним весом, ведь он любит много и вкусно поесть. Например, на мероприятиях артиста зачастую угощают, а он не может отказаться. Поэтому режим самоизоляции из-за пандемии стал для "натурального блондина" возможностью соблюсти диету.

Басков занимался спортом, по вечерам иногда отказывался от ужина. Также певец принимал витамины C и B6. Правда, в этом случае он советовался с врачом. Конечно, артист не без греха. Иногда он позволял себе съесть мороженое.

По словам Николая, равнодушие к алкогольным напиткам также помогло ему сбросить вес. "Я не пью, поэтому диету не сложно было соблюдать, срывов не было", – отметил он. Также Басков опроверг все версии журналистов о его похудении. Уколы, таблетки, лечение в клинике – это все не про него.

Артист уверен, что сейчас находится в прекрасном возрасте. Он не хочет повторять опыт некоторых своих коллег, которые слишком рано принялись корректировать себя. "Я веселый, позитивный, симпатичный, в самом расцвете сил", – похвалился Николай Басков.