Любовник заразил СПИДом: друг выдал сенсационные данные о знаменитом актере

Скоро будет год, как не стало знаменитого актера, мастера эпизода Александра Числова. Много всяких данных всплыло, как только артист умер. Решил развеять мифы о нем близкий друг.

Едва Александра Числова предали земле, как множество самых разных версий, почему он умер, стало муссироваться в Сети. Это и пневмония, и сердечная недостаточность, и алкоголизм и даже ВИЧ. Даже появилась информация, будто у актера была нетрадиционная сексуальная ориентация.

Решил прояснить ситуацию друг актера, режиссер и сценарист Хусейн Эркенов, обладатель приза "Хрустальный глобус" за фильм "Холод". Примечательно, что он снимал Александра Числова в каждом своем фильме, они дружили более 30 лет. Эркенов прямо сказал, что Числов действительно предпочитал мужчин, к тому же, в связях был неразборчив. Следила за Александром его племянница Светлана. Она была одной из тех немногих, с кем у актера были хорошие отношения.

"Дома у него был бесконечный беспорядок, который чинили любовники Саши. Света за ними постоянно убирала, смотрела за Сашей, он ее слушался. Учитывая его характер, он со всеми мог поругаться, но с ней был дипломатичен. Она выгоняла из его квартиры случайные компании, незнакомых для него людей, которые привели его к беде… Саша заразился СПИДом", – рассказал режиссер. Собственно, от него Александр Числов, уверенно заявил кинодеятель, и умер.

А вот с родной матерью, по словам Эркенова, у актера были крайне напряженные отношения. "Она знала, что происходит в его жизни. Хотела его женить, видела его в другой профессии, приземленной. А кто виноват, что он был именно таким? Из-за маминой авторитарности у него не складывались отношения с женщинами. Он боялся женщин", – объяснил режиссер.

Когда Числов узнал о своем неутешительном диагнозе, то, конечно, испугался. Он жалел себя, лечиться боялся. При этом самые близкие люди знали, что Александр болен. Несмотря на все перипетии, уверен друг артиста, Числов был счастливым человеком. "Он привык жить и наслаждаться жизнью, его ничего не беспокоило абсолютно. Единственное, Саше всегда не хватало денег. Но их не хватает и богатым людям. Он прожил счастливую жизнь, потому что жил так, как хотел, как ему нравилось", заключил режиссер.

Отметим, что после смерти Александра Числова близкие борются за имущество артиста. На двухкомнатную квартиру, в которой он жил, претендуют его мать и племянница.