Гнил заживо в грязи и вони: вскрылись жуткие обстоятельства смерти известного артиста

Александр Числов умер в 2019 году. Однако лишь сейчас появились подробности его смерти.

"Король эпизода" Александр Числов умер от пневмонии в тяжелой форме. Актер сыграл в 200 фильмах, однако, несмотря на популярность, вел скромный образ жизни. Числов не был женат, детей у него нет.

Смерть 54-летнего артиста оказалась неожиданной, поползли разные слухи. Например, о том, что незадолго до ухода из жизни он жаловался, будто его хотят отравить. Что страдал от алкоголизма и сошел с ума. Что у Александра Числова обнаружили СПИД...

Так или иначе, теперь за наследство актера борются его родственники: старушка-мать, племянница и племянник. Речь идет о скромной "двушке" у метро "Отрадное". Между тем Александр написал завещание еще в 2017 году, якобы узнав о своем печальном диагнозе.

"Соседи Числова рассказывали, что последние месяцы своей жизни он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: "Я умираю, мне страшно, спасите меня!" В квартире была вонь и грязь. Кошки от голода обглодали поролон дивана", – рассказала адвокат Майя Сандлер, представляющая интересы матери артиста.

Нашлись свидетели, утверждающие, что племянница не ухаживала за Числовым, а с его счетов пропали деньги. Адвокат утверждает: Светлана быстро кремировала своего знаменитого дядю вопреки воле его матери.

Выяснилось, что за несколько месяцев до смерти Александр оформил договор купли-продажи квартиры в пользу племянницы. Сейчас недвижимость выставлена на продажу, и Сандлер настаивает на ее аресте.

"Светлана с виду милая молодая женщина, но ведет себя агрессивно. Однажды набросилась на меня с кулаками в публичном месте и при свидетелях: "Ну что, адвокашка, задумала хату у меня отжать?!" – вспомнила юрист.

Сандлер пытается через суд признать договор недействительным (якобы актер в момент подписания бумаг был в неадекватном состоянии). Если это случится, вступит в силу завещание артиста.

"Да, бабулечка, увы, уже не получит по наследству всю квартиру сына. Но у нее будет доля в этом наследстве, а значит, и крыша над головой", – заключила адвокат.