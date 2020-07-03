Звезда фильма "12 стульев" стала жертвой мошенников

Российский актер Игорь Ясулович нарвался на мошенников. У звезды фильма "12 стульев" похитили крупную сумму денег.

На днях с артистом связалась женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда России. Она сообщила собеседнику, что ему положена президентская выплата.

Неизвестная попросила Ясуловича предоставить ей данные банковских карт, чтобы она могла перевести ему денежную сумму. Актер не заметил подвоха и продиктовал женщине реквизиты и пароли.

Через некоторое время со счетов знаменитости списали более 300 тысяч рублей. Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас они разыскивают преступницу.

Напомним, Ясулович приобрел известность благодаря роли инженера Щукина в картине "12 стульев" Леонида Гайдая. Также он снялся в лентах "Бриллиантовая рука", "Тот самый Мюнхгаузен" и многих других.

Актер много лет преподавал во ВГИКе и в училище циркового искусства. С 1992 года Ясулович работает на факультете музыкального театра ГИТИСа.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что актрису из сериала "Воронины" Анну Данькову обокрали в супермаркете. Злоумышленник вытащил из ее сумки дорогой смартфон. Звезда обратилась за помощью в полицию.