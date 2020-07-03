Николай Басков удивил поклонников фотографией невесты

Несколько дней назад поклонники Николая Баскова испытали шок. Певец заявил, что больше не желает оставаться один и мечтает завести семью. Стоит отметить, что Басков и раньше не отрицал таких жизненных устоев, но в период бушующей пандемии коронавируса исполнитель еще больше задумался о создании семейного очага.

прочитано 131 раз