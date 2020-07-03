Николай Басков удивил поклонников фотографией невесты

13 лет назад певец развелся со Светланой Шпигель. С тех пор Николай Басков так и не нашел надежную партнершу и будущую мать своих детей. Мимо громкого признания певца не смог пройти даже Иван Ургант. Телеведущий отметил, что сделал все возможное, чтобы артист был счастлив с новой спутницей.
Ургант рассекретил тайные романтические отношения певца. Фотографии Баскова с невестой разлетелись по всему интернету и попали в прямой эфир Первого канала. Создатели шоу "Вечерний Ургант" взяли на себя смелость предположить, как бы выглядела избранница Николая.
Телеведущий показал многомиллионной аудитории долгожданные фотографии Баскова со спутницей. По словам Ивана, редакция программы загрузила в ЭВМ снимки всех живущих на планете женщин и рандомным образом выбрала наиболее подходящую для звезды российского шоу-бизнеса.
"Мы получили образ, как выглядит идеальная невеста Николая Баскова. Вот результат!" – шутливо заявил Ургант, переворачивая снимок.
На самом деле все было не так сложно, как рассказывал ведущий "Вечернего Урганта". Фотографию Николая Баскова пропустили через популярное приложение, в котором каждый желающий мог превратить себя в человека противоположного пола. Что, собственно, и сделали с кадром, на котором был изображен певец. Для пущей убедительности фоторедакторы добавили фату "Николь Басковой" и превратили ее в настоящую невесту.
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