Впервые на публике: дочь Сергея Бодрова пошла по стопам знаменитого отца

Дочь известного режиссера Сергея Бодрова, погибшего в 2002-м году, впервые за свою жизнь предстала перед широкой публикой. Ольга стала со-ведущей Юрия Колокольникова на церемонии закрытия международного кинофестиваля "Зеркало".

Выяснилось, что девушке еще никогда не предоставлялась возможность стать участницей столь масштабного мероприятия, передает РИА ФАН . По словам дочери Бодрова, такой опыт можно сравнить с волшебством. Ольга уверена, что хорошее впечатление от культурного мероприятия сложилось благодаря ее профессиональному со-ведущему.

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Дочь знаменитого режиссера призналась в своем личном блоге, что у нее тряслось все тело перед выходом на сцену. Несмотря на то, что Ольга ничего подобного в своей жизни не делала, первый блин был явно не комом. Церемония кинофестиваля "Зеркало" прошла прекрасно.

"Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции", – разоткровенничалась дочь Сергея Бодрова.

Яркое появление девушки на закрытии международного фестиваля вызвало массу комментариев со стороны пользователей "Инстаграма". Кто-то отметил, что Ольга унаследовала "безумную харизму и творческий потенциал" от своего отца. А кто-то лишний раз напомнил, что девушка больше похожа на свою мать. Подписчики считают, что сомневаться в таланте Ольги не стоит, а вот в родстве с Сергеем Бодровым возможно пора начать.

Напомним, что известный режиссер умер, когда девочке было четыре года. Ольга всегда стремилась доказать общественности, что она не просто наследница Бодрова, а яркая личность, достигающая высот самостоятельно. После того, как девушка закончила школу с золотой медалью, она отучилась в ГИТИСе. Как отмечали одногруппники Ольги, никто не знал о ее прямом родстве с Сергеем Бодровым. Сейчас молодая актриса выступает на сцене Академии Русского театра и покоряет именитых режиссеров своим талантом.