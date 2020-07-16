"Быстро состарился": как сейчас выглядит Армен Джигарханян

Армен Джигарханян воссоединился со своей семьей. Народного артиста СССР приехали навестить бывшая супруга Татьяна Власова и сын Степан. Звездный наследник показал, как сейчас выглядит Армен Борисович.

В личном блоге Степана Джигарханяна появились редкие кадры, на которых его родители позируют, устроившись вместе на лавочке. Фотографии стали настоящей сенсацией, так как Армен Борисович долгое время не контактировал с наследником, да и с бывшей супругой Татьяной.

Сын Джигарханяна добавил, что звездные родители смогли зарядить его дозой позитивного настроения, несмотря на их возраст.

"Разгар лета в Москве не балует жарой – вывести бы нечто среднее между Лас-Вегасской и Московской температурами. Главное – вместе и дома!" – подписал свежие снимки Степан в "Инстаграм".

Несколько месяцев назад появились новости о том, что Армен Борисович серьезно болен. Многочисленные поклонники советского артиста были обеспокоены состоянием кумира и постоянно интересовались его самочувствием.

Желтая пресса даже писала, что Джигарханян попал в больницу со страшным диагнозом – инсультом. К счастью, чуть позже близкие знакомые театрального режиссера опровергли подобные высказывания и заверили, что Армен Борисович проходил лишь плановое обследование.

Стоит отметить, что на фотографиях звезда советского кинематографа выглядит весьма хорошо. Но даже сносный внешний вид Армена Джигарханяна не спас его от критики. Нашлись и те, кто высказал нелестное мнение в комментариях. Пользователи социальной сети посетовали, что актер слишком быстро состарился.