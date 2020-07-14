"Разрешил мне найти другого мужчину": вдова Проскурина сделала шокирующее признание

Жена умершего в возрасте 68 лет Виктора Проскурина раскрыла тайны их семейной жизни. Художница Ирина Хонда рассказала, что они с актером не могли иметь детей.



Супруги мечтали о наследниках. Однако от услуги ЭКО они отказались. "Он бы с какой-то женщиной мог иметь детей, я бы с другим мужчиной смогла... А вместе у нас не получалось", – поделилась подробностями на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым вдова артиста.

По словам Ирины Хонды, эту тему они подняли вновь два года назад. "Виктор разрешил мне найти другого мужчину, родить от него", – сделала шокирующее признание женщина. Проскурин пообещал усыновить ребенка, но художница отказалась от этого предложения.

Кроме того, стало известно, что после похорон мужа в квартиру, где она жила с актером, приехали родственники Виктора Проскурина. Они дали ей понять, что не хотят ее видеть и попросили покинуть жилплощадь.

Выяснилось, что в Москве вдове знаменитости негде жить. Теперь она вынуждена переехать в Санкт-Петербург в квартиру матери. Трудную ситуацию вдова Виктора Проскурина приняла с достоинством.

Напомним, актер умер 30 июня. Причиной стал приступ хронической обструктивной болезни легких.