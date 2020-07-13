Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Понедельник
13 июля
Лента новостей
19:09
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
19:02
Одно из самых популярных в России лекарств подорожало
18:34
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
18:28
Жителям столичного региона посоветовали сменить одежду из-за похолодания
18:17
"Ты обречена нравиться": Виторган обратился к своей возлюбленной
18:12
Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
17:54
Глаза перестали открываться: на омолодившуюся 66-летнюю Успенскую страшно смотреть
17:51
Волочкова поведала о закулисных войнах в балете
17:50
Путин поиграл с ручкой во время совещания (видео)
17:14
Замужняя Дубовицкая рассказала об интиме с Задорновым перед его смертью
17:09
Сериал "Сваты" потерял двух важных персонажей
17:08
Сколько стоит роскошный отдых звезд на российских курортах
17:01
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
16:26
Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала
16:10
Единственный внук легендарного Элвиса совершил самоубийство
15:59
Рецепт: молодая морковь на гриле с кремом горгонзола
15:52
Семейный бюджет без угрозы для отношений – советы психолога
15:41
У переломавшего ноги Полежайкина из "Папиных дочек" ввалились щеки
15:13
Кого Карпович променяла на Прилучного: появились фото мужчины
15:12
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
15:01
Народ удивился способностям талантливого внука Елены Малышевой
14:46
В Подмосковном Ступино грибники наткнулись на человеческий череп
14:46
"Любимые мальчишки": Юдашкина застукали с ребятами
14:36
В Крыму спасателям пришлось эвакуировать туристов
14:26
Ролевые игры? Собчак предстала со шприцем и без глаза
14:25
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России: летальность в разы ниже
14:22
Крида заподозрили в романе с блогершей из Азербайджана: Снял маску и поцеловал
14:14
Жители Петербурга устроили километровые очереди у магазинов "Икеа"
14:05
Партнерша провалилась во время секса с сыном-толстяком Сафронова
13:43
Манучаров спустил с небес на землю Рудковскую после скандала с Дакотой
13:35
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 миллионов
13:27
"Какая большая стала": раздобревшую Голубкину затравили в Сети
13:06
Как Мишустин собирается спасать экономику России
13:03
Викторию Боню перекосило после уколов в лицо
12:50
Под Киевом целая семья погибла в устроенной пьяным водителем аварии
12:49
Дубовицкая об отношениях с Винокуром: Нас постоянно женили
12:36
"Знать тебя не желаю!": Дакота плюнула в лицо высокомерной Рудковской
12:14
Откровенное интервью наследницы Пригожина: Кто-то пытается поссорить меня с папой
12:07
Россиянке насчитали 30 миллиардов за услуги ЖКХ
12:01
У проживающего в Подмосковье иностранца нашли оружие
11:46
Могила Юлии Норкиной утонула на 40-й день
11:31
Милая попытка дочери обхитрить Галкина попала на видео
11:30
Что случилось с певицей из "Фабрики звезд" Вержак после проекта
11:14
В Омске убили и сожгли беременную женщину
11:00
Волочкова сошлась лицом к лицу с обвиненной в предательстве матерью
10:51
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 733 тысячи
10:41
"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
10:37
Жена Джона Траволты скончалась от рака
10:07
Больше всех хочет сын: появились детали иска родных погибшего Захарова к Ефремову
10:04
Стало известно об интимной связи Дубцовой и Тимати: В гостинице устраивали оргии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов
"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями
Шоу-бизнес
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся

Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся

Виктор Проскурин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктор Проскурин был владельцем квартиры на Покровке, стоимость которой превышала 20 миллионов рублей. Однако спустя несколько дней после его ухода вдову попросили съехать из роскошных апартаментов. В программе "Прямой эфир" выяснили, почему так получилось и что можно сделать.
прочитано 331 раз

Актер был женат пять раз, однако от браков у него есть единственная наследница – дочь Александра. У нее были прекрасные отношения с отцом, правда, общались они нечасто. За день до госпитализации они беседовали по видеосвязи. Как отметила актриса, для нее он всегда был ухоженным, чистеньким, щедрым и добрым.

ПО ТЕМЕ

В Москве прошло прощание с Виктором Проскуриным

Ходившего "налево" актера Проскурина похоронят рядом с Началовой

Правда, она не знала, что квартира за 20 миллионов в итоге останется не ей, а абсолютно чужой женщине. Точнее четвертой супруге Виктора Проскурина. Как оказалось, незадолго до развода с Ириной Смуровой он решил сделать широкий жест и подарил недвижимость супруге. Причем не просто на словах, а у юриста, то есть по всем правилам. Правда, уже через несколько лет актер пытался оспорить факт передачи квартиры на Покровке, но это было невозможно – сам документики же подписывал.

В итоге последние 12 лет жизни Виктор Проскурин провел в счастливом союзе с Ириной Хондой. Она буквально вытащила мужа с того света – вылечила от пьянства и поддерживала, когда тот боролся с раком. Участница "Прямого эфира" отметила, что никогда не поднимала с супругом финансовые вопросы. Конечно, ее сильно удивило, когда в одно прекрасное утро в дверь позвонили с просьбой съехать из квартиры покойного мужа.

Правда, тут тоже есть нюанс. Ирина Хонда официально не является женой Виктора Проскурина. Пара недавно развелась. Как утверждает вдова, это было сделано, чтобы купить недвижимость в Испании и получить гражданство. По словам актера, в статусе разведенных они бы заплатили меньший налог. Поэтому документики на расторжение брака оформили и стали заниматься приобретением жилья на берегу моря. Хотели вновь пожениться, как только бы уладили все бюрократические вопросы, но не успели.

В итоге Ирина Хонда не может претендовать на роскошную квартиру на Покровке. Впрочем, вдова и не стремится. В студии шоу "Прямой эфир" отметила, что есть мама и жилье в Санкт-Петербурге, так что в планах переехать туда.

Автор: 13 июля 2020, 19:09 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы и боль: что случилось с могилой сына Светланы Моргуновой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как Мишустин собирается спасать экономику России
Знает ли Путин о воровстве в России
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

Шоу-бизнес

Глаза перестали открываться: на омолодившуюся 66-летнюю Успенскую страшно смотреть
Волочкова поведала о закулисных войнах в балете
Замужняя Дубовицкая рассказала об интиме с Задорновым перед его смертью
Сколько стоит роскошный отдых звезд на российских курортах

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Увидевшая трогательное видео Аршавина с детьми бывшая теща не выдержала

Футболиста раскритиковала экс-родственница
Шоу-бизнес

Манучаров спустил с небес на землю Рудковскую после скандала с Дакотой

Актер не стал выбирать выражения

Шоу-бизнес

Кого Карпович променяла на Прилучного: появились фото мужчины

Актриса добивалась женатого полгода
Шоу-бизнес

"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече

Женщины должны были вести одно шоу

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+