Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся

Виктор Проскурин был владельцем квартиры на Покровке, стоимость которой превышала 20 миллионов рублей. Однако спустя несколько дней после его ухода вдову попросили съехать из роскошных апартаментов. В программе "Прямой эфир" выяснили, почему так получилось и что можно сделать.

Актер был женат пять раз, однако от браков у него есть единственная наследница – дочь Александра. У нее были прекрасные отношения с отцом, правда, общались они нечасто. За день до госпитализации они беседовали по видеосвязи. Как отметила актриса, для нее он всегда был ухоженным, чистеньким, щедрым и добрым.

Правда, она не знала, что квартира за 20 миллионов в итоге останется не ей, а абсолютно чужой женщине. Точнее четвертой супруге Виктора Проскурина. Как оказалось, незадолго до развода с Ириной Смуровой он решил сделать широкий жест и подарил недвижимость супруге. Причем не просто на словах, а у юриста, то есть по всем правилам. Правда, уже через несколько лет актер пытался оспорить факт передачи квартиры на Покровке, но это было невозможно – сам документики же подписывал.

В итоге последние 12 лет жизни Виктор Проскурин провел в счастливом союзе с Ириной Хондой. Она буквально вытащила мужа с того света – вылечила от пьянства и поддерживала, когда тот боролся с раком. Участница "Прямого эфира" отметила, что никогда не поднимала с супругом финансовые вопросы. Конечно, ее сильно удивило, когда в одно прекрасное утро в дверь позвонили с просьбой съехать из квартиры покойного мужа.

Правда, тут тоже есть нюанс. Ирина Хонда официально не является женой Виктора Проскурина. Пара недавно развелась. Как утверждает вдова, это было сделано, чтобы купить недвижимость в Испании и получить гражданство. По словам актера, в статусе разведенных они бы заплатили меньший налог. Поэтому документики на расторжение брака оформили и стали заниматься приобретением жилья на берегу моря. Хотели вновь пожениться, как только бы уладили все бюрократические вопросы, но не успели.

В итоге Ирина Хонда не может претендовать на роскошную квартиру на Покровке. Впрочем, вдова и не стремится. В студии шоу "Прямой эфир" отметила, что есть мама и жилье в Санкт-Петербурге, так что в планах переехать туда.