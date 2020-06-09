"Хапуги!": стилист Пугачевой плюнул в "голодающих" звезд

Джордж Ровалс, сотрудничавший с такими звездами, как Алла Пугачева и Джулия Робертс, высказался насчет ситуации в российском шоу-бизнесе. Из-за пандемии коронавируса некоторые знаменитости заявили, что остались без средств к существованию и нуждаются в помощи.

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