Анастасия и Юлиан грязно разругались в "Прямом эфире"

Шумиха вокруг расставания Юлиана и Анастасии разгорается с новой силой. Певица дала откровенное интервью Андрею Малахову, не зная, что ее слышит бывший возлюбленный.

Анастасия полагала, что будет находиться в студии одна. Однако за кулисами появился и Юлиан. Пара подала на развод весной, однако из-за коронавирусной пандемии расторжение брака состоится только в конце июня. Пока Настя общалась с психологом, буквально исповедуясь специалисту, ее слова комментировал Юлиан, сидя в комнате с монитором.

"Если бы ты знал, что я за этот год пережил. Для меня это первый брак. Я окружал ее заботой, вил гнездо в Москве", – пожаловался Юлиан, сидя возле столика с ведерком с откупоренным шампанским. Игристый напиток был разлит в два бокала. Пока Анастасия жаловалась, что Юлиан хотел от нее детей, а она не могла ему их дать в силу возраста ( в августе ей исполнится 55 лет. – Прим.ред.), муж утверждал, что вовсе не дети были целью брака.

"Хотелось просто Насте подарить другую жизнь, но ей она не нужна. Я тоже не молодею. Дело не в детях. Она устраивала мне такое, не знаю, как я выжил", – заключил Юлиан.

Певец подарил Анастасии дом за десять миллионов рублей, потому что у артистки несколько лет назад целиком сгорело жилище. Особняк должен был стать уютным гнездышком и для их будущих детей, но не вышло. Теперь певица отказывается от этого дома.

Однако Юлиан, комментируя ее слова, опроверг это заявление. "Она обманывает. Никакой дом она мне не отдала. Он оформлен на нее и, между прочим, я не собираюсь его забирать", – отметил он. В какой-то момент распаленная Анастасия, узнав о том, что Юлиан на студии, вскочила с места и пошла его разыскивать.

Отыскав мужа, артистка захотела с ним поговорить. Она потребовала, чтобы операторы покинули комнату, и даже на эмоциях разбила бокал с шампанским. Мужчины немедленно исчезли. В ходе пикировки, свидетелем которой стал Андрей Малахов (и зрители, потому как в комнате была еще и камера, укрепленная у потолка), Анастасия выскочила из помещения.

Она вернулась в студию, возмущаясь предательством Юлиана, который якобы объявил о разводе за ее спиной. Появился и Андрей Малахов, он попытался урезонить артистку. Но тут уже в их разговор вмешался Юлиан. В ходе новой перепалки разругавшиеся вдрызг артисты так и ни к чему не пришли.