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"Не могу рожать": Анастасия назвала причину развода с Юлианом

Анастасия и Юлиан. Кадр youtube.com
Юлиан объявил о разводе с Анастасией. Некогда известная артистка пояснила, что послужило причиной расставания.
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В прошлом году стало известно, что певцы Юлиан и Анастасия решили оформить отношения, но в это мало кто поверил. Артисты отправились под венец 1 апреля, и общественность сочла эту свадьбу шуткой. Однако певцы и вправду поженились.

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Вот только брак долго не продержался. На днях Юлиан объявил о разводе с Анастасией. Сделал он это в рамках шоу Андрея Малахова. Певец заявил, что приложил все усилия, чтобы сохранить союз, но ничего не получилось.

"Мои родители знают об этом, и они жутко расстроены", – отметил 46-летний исполнитель. При этом Юлиан заверил, что до сих пор любит жену.

Журналисты связались с Анастасией, чтобы она прокомментировала ситуацию. "Я не могу рожать детей. А Юлиан хотел, да и хочет", – коротко пояснила 54-летняя исполнительница. Способы вроде суррогатного материнства она даже не рассматривала, так как категорически против.

"Я очень жду бывшего мужа Володю назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь", – внезапно заявила Анастасия.

Отметим, что певица была замужем восемь раз. По всей видимости, несмотря на большое количество штампов в паспорте, артистка не теряет надежды найти суженого.

Анастасия рассказала, что, когда сообщила матери о разводе с Юлианом, та обрадовалась. "Мама ненавидит мужиков, зато честно", – подчеркнула певица.

Брачный договор с Юлианом, о котором ранее говорила Анастасия, она так и не составила. "Я ничего не беру в жизни у мужчин. Спасибо Юлиану, что подарил мне дом", – цитирует артистку StarHit.

14 апреля 2020, 12:01

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