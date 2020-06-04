Коронавирус сорвал грандиозные планы Елизаветы II

По традиции, королева дважды отмечает свой день рождения – 21 апреля и во вторую субботу июня. В этом году праздник оказался под угрозой.

В 2020-м главе Великобритании исполнилось 94 года, однако коронавирус спутал монаршей особе все планы. Впервые за более чем 250-летнюю историю королева осталась без традиционного празднования. Из-за пандемии отменили все приемы и даже салют.

Под угрозой срыва оказался из парад, который проводят в начале лета. Trooping the Colour планировали не устраивать, однако потом стало ясно, что с коронавирусом можно справиться. В итоге шествие пройдет, но в сокращенном формате.

Например, горожане не смогут в живую посмотреть на представление, которое утроят военные. Для британцев будет организована телевизионная трансляция. Елизавета II сможет наблюдать за парадом из дворца.

Традиционно шествие начинается с того, что перед публикой появляются члены монаршей семьи. В этот раз неизвестно, допустят ли кого-либо до участия в представлении. Возможно, что смотреть на марширующих солдат Елизавета будет в полном одиночестве.

Сообщается, что командовать парадом доверили подполковнику Генри Левелин-Ашера. Также не плац выведут лишь небольшой отряд военных. Действо стартует ровно в 11 утра.