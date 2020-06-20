"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы

Зрителей возмутил выбор продюсеров, планирующих снять фильм о жизни принцессы Дианы. Команда профессионалов решила, что на роль первой леди идеально подойдет Кристен Сюарт, в то время, как публика абсолютно не поддержала новый актерский состав.

Как только стало известно, что главную роль в фильме, посвященному истории жизни принцессы Дианы, исполнит Кристен Стюарт, зрители со всего мира озлобились на актрису. Многие из них уверены, что британскую леди не может играть американка. По словам пользователей "Твиттера", это приравнивается к неуважению семьи принцессы.

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Появление Кристен Стюарт в новом фильме чилийского режиссера Пабло Ларраина "Спенсер" вызвало настоящий общественный резонанс. Кто-то намекнул на то, что американская актриса бездарна и не сможет сыграть чувственную роль. А кто-то был уверен, что выбор актерского состава – это самый главный промах продюсера и режиссера кинокартины. Зрители возмущены тем, что Кристен не похожа на представительницу королевской семьи и вряд ли справится с главной ролью.

Испанский певец Джен Вейн написал, что невозможно представить Стюарт, изображающую икону. Исполнитель назвал Кристен "девочкой" и публично заявил, что не станет смотреть "попытку Стюарт стать лучше".

"Итак, Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографическом фильме. Отличный способ заставить меня не хотеть смотреть то, что мне было очень интересно увидеть, пока я не узнала эту информацию", – высказались зрители в социальной сети.

Несмотря на то, что негативных комментариев уже насчитывается несколько тысяч, есть и те, кто яро защищает честь Кристен Стюарт. Поклонники актрисы напоминают, что после нескольких частей "Сумерек", в которых Стюарт раскритиковали за отсутствие эмоций и несерьезный образ, звезда блистательно сыграла в "Ангелах Чарли". Кинолюбители отметили, что американка продемонстрировала свой талант и в картине "Говори", которая вышла на экране за несколько лет до съемок вампирической саги.

Стоит отметить, что режиссер фильма "Спенсер" ничуть не сомневается в таланте актрисы и пророчит кинокартине светлое будущее.