"Я и банан": дочь Фандеры снялась в эротической сцене

Видео появилось на странице знаменитой актрисы в "Инстаграм". В кадре молодая артистка рассказывает, что накануне сняла эротическую сцену с фруктом для проб в фильме.
"Я подумала, что запишу пробы с бананом. Я и банан. Таким образом решила показать свои достоинства", – отметила Елизавета. Она добавила, что в этом фильме это самое главное. Ее с иронией поддержала Оксана Фандера.
В конце 2019 года наследница актерской династии рассекретила отношения с актером Александром Палем. Правда о романе звезд раскрылась в день его дня рождения – актеру исполнился 31 год. Лиза призналась, что ее мама говорит, что она актриса – "ничего", но у мамы вкус своеобразный".
Отметим, что Оксана Фандера считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. А между тем в ноябре 2017 года ей исполнилось 50 лет. В 2018 году знаменитость заставила поклонников поволноваться. Она попала в больницу с острым панкреатитом. К счастью, сейчас со здоровьем звезды все в порядке.
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