Отрезавшая себе глаза Лолита Милявская предстала в непрезентабельном виде

Лолита Милявская, несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, продолжает работать. Недавно артистка снялась в шоу Ивана Урганта. Она старательно соблюдает все меры защиты себя от тяжелой болезни.

Лолита Милявская наравне с прочими носит маску в общественных местах. От нее эпатажная певица и пострадала. Артистка опубликовала видео, на котором предстала во всей красе: с накрашенными глазами, уложенными волосами, длинными ресницами, подведенными бровями и ровным тоном кожи.

"Вот что происходит с тобой, когда соблюдаешь все медицинские режимы, выходишь со съемочной площадки, не сняв грим", – коротко сообщила Лолита Милявская с маской на лице, глядя в объектив камеры.

Затем она сняла средство защиты, обнажив яркие губы. Вот только помада смазалась, оказавшись на подбородке и других участках лица. В итоге получился непрезентабельный вид.

Дизайнер Игорь Гуляев, несмотря на смазавшийся макияж, счел популярную певицу красоткой. Впрочем, не только благодаря косметике Лолита Милявская подчеркивает свои достоинства. Певица не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов.

Недавно в шоу Ивана Урганта Лолита Милявская призналась, что воспользовалась режимом самоизоляции и вынужденным простоем в работе. Она легла на стол пластического хирурга, сделав блефаропластику – удалила излишки кожи с век. Грубо говоря, артистка отрезала себе глаза.

"Это было запланировано. Пока все коллеги выходили в "Инстаграм" в прямые эфиры, я сделала пластику. Благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок", – сообщила Лолита Милявская, объяснив, что решилась на операцию, чтобы визажистам было легче наносить ей макияж. Певица даже показала еще не заживший после операции синяк под глазом.