Дети отказались от наследства Михаила Кокшенова

На днях умер известный советский актер Михаил Кокшенов. Артист был женат несколько раз, и на похоронах собрались все его близкие.

За плечами Михаила Кокшенова три брака. Первой женой артиста стала стюардесса Нина Вокрош. Она была на 20 лет младше актера. Нина родила Михаилу дочь Алевтину. Брак распался спустя год. Затем актер женился на предпринимательнице по имени Елена. Эти отношения продлились 20 лет, детей у пары не было.

В третий раз артист сделал предложение бизнесвумен Наталье Лепехиной. У нее есть две взрослые дочери от прошлых отношений – Татьяна и Ольга. А еще у Михаила Кокшенова был роман с художницей Аллой Шавыриной. Она родила ему дочь Марию.

Алевтина и Мария редко общались с именитым отцом. Знакомые и друзья рассказали, что до какого-то периода Кокшенову было неинтересно заниматься их воспитанием. По слухам, актер даже не хотел признавать Алевтину, но оттаял, когда девочке исполнилось 14. Ближе к концу жизни он попытался наладить общение с дочерьми. И те пришли проводить знаменитого отца в последний путь.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ репортеры выяснили, что Михаил Кокшенов не оставил завещания. Он все записал на жену Наталью, а оставшиеся деньги ушли на лечение: в последние годы актер пытался восстановиться после инсульта. Одна из подруг артиста сообщила, что дочери отказались от наследства: "Никто ни на что не претендует, так как дочки взрослые и обеспеченные".

Речь идет о квартире общей площадью 300 квадратных метров в новом доме неподалеку от "Мосфильма". Также артист владел загородным домом с большим участком.