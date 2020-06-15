Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Понедельник
15 июня
Лента новостей
12:06
Тарханова о скверном самочувствии во время беременности: Просила коллег потерпеть
12:00
Собянин сообщил о новом этапе отмены карантина в Москве
11:56
"Сама себя не узнала": Стоцкая похвасталась удивительными результатами похудения
11:52
Певица Екатерина Шаврина сошла с ума из-за зависимости сына
11:45
Американцу дали 16 лет колонии за шпионаж в России
11:29
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
11:25
Наталия Орейро оформляет российское гражданство
11:20
Первая репетиция московского парада Победы – 2020 попала на видео
11:13
"Ноги от ушей": дочь Зудиной и Табакова поразила красотой
11:09
В Краснодаре умерла изуродовавшая пациенток "доктор-смерть"
10:56
Коронавирус в России: за сутки выявлено 8 246 инфицированных
10:54
Дети отказались от наследства Михаила Кокшенова
10:46
"Крот" травмировал нервную систему": сын упек Бари Алибасова в больницу
10:43
Звезда "Папиных дочек" Мельникова предстала в новом образе: Как подросток
10:43
"Остаюсь жить с отцом!": сын выдвинул ультиматум подавшей на развод Повалий
10:14
В Петербурге 78-летнего ученого назвали китайским шпионом
10:08
Еда из ресторана и ноутбук: Ефремова может ждать роскошная жизнь в колонии
10:07
"Так выглядит счастье": Пугачева поделилась сокровенным
10:02
Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым
09:55
"Иуды!": Шукшина плюнула в бессовестных родственников убитого Ефремовым водителя
09:42
"Что-то хотели скрыть": Кравец о странностях на похоронах Норкиной
09:42
В ЯНАО грузовик протаранил поезд
09:38
"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле
09:14
"Ты – животное!": Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах
09:05
Все еще плачет: мать Жанны Фриске каждый день ходит на могилу дочери
08:59
"Извинений не примет никогда": откровения подруги жены убитого Ефремовым водителя
08:57
Определены регионы-лидеры по благосостоянию семей
08:34
Названы места с высокой вероятностью заражения коронавирусом
08:28
Джигараняна выписали из больницы
08:23
Плющенко стал тренером сборной России
06:47
Стало известно об унижениях принца Уильяма перед Кейт Миддлтон
04:34
Кадр со внучкой Яны Поплавской стал сенсацией
02:29
Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным
00:17
Кардинально изменившаяся звезда ТНТ вызвала отвращение
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года
22:09
Костенко удивила обращением к матери Тарасова
20:14
"Угрожал, что украдет сына": Айза Анохина делит имущество с мужем
18:34
Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца
18:25
Тодоренко просит о помощи в связи с важным событием
18:03
Алкоголик-миллионер: обнародован месячный доход Ефремова
18:02
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
17:56
Перед смертью Трушкин стал жертвой мошенников
17:53
Отсидевший дебошир Кокорин рассказал о влиянии на него тюрьмы
17:52
Помощница Киркорова оправдалась после нападок из-за грязного скандала
17:42
Знаменитый молодой актер умер при загадочных обстоятельствах
17:25
Доведенная Гузеева взорвалась в эфире шоу "На дачу!"
17:19
Обласкавший бывшую возлюбленную Шаляпин с треском провалился
16:59
"Я схожу с ума": пандемия коронавируса загнала Пригожина в угол
16:58
Загремевшему в больницу Джигарханяну указали на выход
16:38
Академик РАН: Коронавирус может стать более агрессивным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одна грязь!": отец Жанны Фриске высказался о романе дочери с певцом из "Иванушек"
"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Знаменитая певица дала Пугачевой от ворот поворот
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
"Ты можешь искупить то, что совершил": Куценко обратился к алкашу Ефремову
"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома
Шоу-бизнес

"Остаюсь жить с отцом!": сын выдвинул ультиматум подавшей на развод Повалий

Таисия Повалий с супругом. Фото: пресс-служба
Осенью Таисия Повалий и Игорь Лихута отметят нефритовую свадьбу – вместе они уже 26 лет. Певица и продюсер кажутся идеальной парой, но насколько легко быть мужем звезды? Об этом Лихута рассказал в откровенном интервью.
прочитано 2058 раз

Игорь Леонидович, Вас не обижает, когда слышите о себе "муж Повалий", словно нет других заслуг в жизни?

ПО ТЕМЕ

"У нас с Игорем вынужденный брак по расчету": сенсационное признание Повалий

55-летняя Повалий заметно помолодела и похорошела после болезни

Я этим даже горжусь (смеется). Быть мужем такой роскошной женщины, величайшей, без преувеличения, артистки – такое счастье дается не каждому. Хотя, скажу честно, это еще хорошо, если называют мужем Повалий. Помню, мы ехали на музыкальный фестиваль в середине 90-х и в списке участников значилось: "Повалий + 1 чел.". Вот этот "1 чел." – я.

А помните знакомство с Таисией?

В начале 90-х я был музыкальным гастарбайтером – работал ударником в ночных клубах Европы. Три месяца выступаю – месяц провожу с семьей в Киеве. Во время очередной такой передышки дома по телевизору увидел какой-то правительственный концерт, где Тая пела джаз на украинском языке. Джаз, да еще и по-украински. Меня это удивило! Из титров узнал имя артистки и стал искать выходы на нее. Позвонил аранжировщику Анатолию Карпенко, а тот и говорит: "Ты что, не знаешь Повалий? Это же феноменальная певица!" Через несколько месяцев я участвовал в съемках новогоднего огонька. Заявлена там была и Тая. В студии мы познакомились, обменялись телефонами. Через некоторое время я пригласил ее с нами в круиз – работать на пароме. Она категорически отказалась, заявив, что выступает только на большой сцене. Работать мы все равно начали вместе – у Таи не было концертного директора, и я предложил свои услуги. В мае 1993 года поехали в Черновцы на Международный конкурс молодых исполнителей современной украинской эстрадной песни имени Владимира Ивасюка, где Тая получили Гран-при и первое место. А в июле того же года она стала обладателем первого Гран-при фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Когда же ваши деловые и творческие отношения переросли в любовь?

В декабре 93-го Тая ушла от мужа, я – от второй жены. И стали вместе снимать однокомнатную квартиру. Самое сложное было – объясниться с детьми. У нее был десятилетний сын Денис. У меня – 12-летняя дочь Катя и четырехлетний сын Никита от предыдущих отношений. Денис не захотел жить с нами. Его "накрутили" отец и бабушка. Парень очень переживал.

А сегодня как складываются Ваши с ним взаимоотношения?

Денис уже и сам папа. Часто приезжает к нас в гости с женой и сыном Демьяном. Он занимается музыкой, а искусство всегда объединяет людей (смеется). Вначале у нас были сложные отношения, не скрою. Но уже давно недомолвки и обиды в прошлом. Он увидел, что у нас в семье все хорошо, что Тая – звезда, которая любима в разных странах, много гастролирует.

Вам не обидно, что пожертвовали собственной музыкальной карьерой и оказались словно в тени знаменитой супруги?

Я убежден, что дома должна быть одна звезда – двум светилам будет тесно. Так бы кем я был сейчас? Простым барабанщиком, которых миллионы. А быть мужем Таисии Повалий выпадает шанс далеко не каждому (смеется).

Максим Петрович в комедии Грибоедова "Горе от ума" "не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам". У вас дома так же?

Нет, мы ведем совершенно простую, не звездную жизнь – у нас нет ни золотых унитазов, ни золотых столовых приборов, ни черной икры и лобстеров каждый день. Тая предпочитает каши крупяного завода родного ее города Белая Церковь – гречку, перловку, овсянку. Все обязанности в доме у нас распределены. На мне, например, магазины, продукты, техника, бытовая химия. А задача Таи – заниматься творчеством. Хотя она может по настроению приготовить и борщ, и рыбу.

Спорить случается?

Конечно. Тая может быть не согласна со мной по поводу той или иной песни, концепции клипа или программы. Я понимаю, что выступать ей, выходить на сцену ей, дарить людям свои эмоции тоже ей, поэтому, как правило, уступаю. Я люблю ее уже более четверти века, выучил все привычки, характер и научился достигать компромисса в любых вопросах (улыбается).

Автор: 15 июня 2020, 10:43 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Саакашвили отклонил предложение Зеленского: Не мой уровень
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Порошенко: Опытный манипулятор
В бывшем офисе главного конкурента Лукашенко прошел обыск

Шоу-бизнес

Певица Екатерина Шаврина сошла с ума из-за зависимости сына
"Ноги от ушей": дочь Зудиной и Табакова поразила красотой
Дети отказались от наследства Михаила Кокшенова
"Крот" травмировал нервную систему": сын упек Бари Алибасова в больницу

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Седокова показала нежные кадры с новым возлюбленным

Молодой ухажер певицы оказался крайне романтичной натурой
Шоу-бизнес

"Крот" травмировал нервную систему": сын упек Бари Алибасова в больницу

Музыкант пропал накануне дня рождения
Сериалы

Тарханова о скверном самочувствии во время беременности: Просила коллег потерпеть

Артистка испытывала дискомфорт
Шоу-бизнес

Неожиданно: отец Фриске сообщил о примирении с Шепелевым

Сегодня годовщина смерти певицы

Гороскоп

Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке
"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+