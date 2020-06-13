В Сеть слили предсмертные фото Кокшенова

Любимец публики, народный артист России Михаил Кокшенов ушел из жизни несколько дней назад. И вот его вдова Наталья Лепехина решилась обнародовать последние прижизненные фотографии любимого супруга.
Для многих смерть великого артиста стала настоящим ударом, умерла легенда отечественного кинематографа. Актер дожил до почтенного 83-летнего возраста и сильно болел, однако его уход из жизни поразил почитателей таланта Михаила Кокшенова.
Вдова знаменитости опубликовала фотографии, которые были сделаны незадолго до смерти Кокшенова. На одном из снимков прославленный артист празднует свой предпоследний день рождения.
В беседе с изданием "Собеседник", вдова артиста рассказала, что фото с праздничной вечеринки было сделано уже после того, как в 2017 году Михаила Кокшенова забрали в больницу с инсультом.
К сожалению, знаменитый артист так и не смог справиться с последствиями этого заболевания. При этом вдова артиста призналась, что всегда чувствовала любовь своего супруга. Он часто баловал возлюбленную подарками и всегда окружал ее теплотой и заботой.
За свою карьеру Михаил Кокшенов снялся более чем в 120 картинах, среди которых "Не может быть!", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная" и другие.
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