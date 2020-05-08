"Неправда": оболганная Титова вышла из себя из-за слухов о нищете

По словам 78-летней знаменитости, она никогда не жаловалась. Она заверила, что живет очень достойно и красиво даже на небольшие деньги.
"Неправда! Не надо перекраивать мои слова", – отреагировала она на слухи о нищенском существовании. Звезда отметила, что полосы в жизни меняются. Кроме того, у артистки золотые руки, поэтому она заверила, что никогда не пропадет.
"Мое счастье – в умении жить", – цитирует Валентину Титову сайт "Комсомольская правда". Она поделилась секретом своего счастья: никому не наносить вреда, быть любезной, никому не мстить. По словам актрисы, она всем довольна.
Валентина Титова – человек сильный. Она уверена, что не надо плакаться на жизнь, нужно просто больше работать.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что пенсия знаменитости – 16 тысяч рублей, поскольку у нее нет звания ни народной, ни заслуженной артистки. А в мае московское правительство прибавило всем еще по четыре тысячи за соблюдение режима самоизоляции. В итоге, получилось двадцать. Однако половина этой суммы уходит на квартплату.
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