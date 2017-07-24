Титова о страшных годах жизни с Басовым

Легенда российского кино Владимир Басов умер в 1987 году, но до сих пор секреты его личной жизни не дают покоя тележурналистам. В свежем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" с откровениями выступила бывшая жена актера Валентина Титова.

Актриса прожила с Басовым 14 лет. Они много снимались вместе. Родили двух детей – сына Александра и дочь Елизавету. Народного артиста неоднократно обвиняли в пристрастии к спиртному, но Титова бросила его не сразу.

Валентина призналась, что она из тех русских женщин, которые долго и мужественно терпят. Титова держалась три страшных года. "Три года его предупреждала, но сколько можно? Если тебя каждую минуту из-за угла хотят убить или хотя бы долбануть..." – напугала гостей студии актриса.

По словам Валентины, многие поднимали на нее руку, но никому не удалось ударить. "Если бы я осталась, я бы убила его, – уверена бывшая жена Басова. – Вот я, русская женщина, сознаюсь в том, что доводить нас до верхней точки кипения не надо".

Несмотря на все испытания и мучения, Титова говорит о бывшем муже с теплотой, беззлобно. "Я была женой прекрасного, блистательного режиссера и артиста. Почему-то люди копят обиды и держат их за своим хребтом. У меня этого нет", – заверила ведущего шоу Андрея Малахова Валентина.

После расставания актеров их дети остались с отцом. Делить отпрысков не захотела Титова. Наследники четы долгие годы не общались с матерью, но им удалось забыть все обиды и примириться.

Актриса заявила, что бывший муж уговорил детей, сказал им, что если они будут держаться вместе, то мама вернутся. Сын и дочь послушали Басова, остались с ним. Только Валентина так и не вернулась. Поэтому дети долго время не могли простить мать.

Сын артистов Александр Басов считал, что потерпевшая сторона – отец, мол, это Владимир был оскорблен и обманут, поэтому поддерживал его. "Мы начали общаться уже после смерти папы, – вспоминает сын Титовой. – Я очень плохо себя чувствовал, было ужасное состояние. Маме позвонила наша соседка, она забыв все обиды, примчалась мне на помощь".

После того случая Валентина и ее дети начали общаться. "Развод мы с отцом не обсуждали, периодически он как-то резко высказывался о поведении мамы, но не более того", – отметил Александр.

В данный момент Валентина прекрасно общается с внучкой, дочерью своей наследницы Елизаветы. Окончив училище, девушка вышла замуж за гражданина Греции Адониса и в настоящее время живет в Европе. Титова регулярно бывает у нее в гостях.