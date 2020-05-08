Признавшаяся в употреблении запрещенных веществ Лолита рассказала о проблемах с психикой

После развода певица стала все чаще давать интервью и откровенно рассказывать о том, о чем ее коллеги предпочитают молчать. Например, Лолита никогда не скрывала, что в ее жизни был период "дружбы" с наркотиками. Артистка пристрастилась к употреблению в возрасте 40 лет.
Как отметила знаменитость, ей предложили попробовать вещества, чтобы "работалось легче". Тогда Лолита очень много снималась и выступала, сил на все не хватало. Женщина добавила, что в те годы быстрый способ повысить продуктивность ее не смутил.
Милявская отметила, что стимуляторы помогают ненадолго, в длительной перспективе подобное может привести к проблемам с психикой. "Можно сдохнуть", – не стала лукавить Лолита. Артистка счастлива, что смогла вовремя выдернуть себя из зависимости. Сейчас она старается вести активный образ жизни и заботиться о здоровье.
Лолита не понаслышке знает об измененных состояниях сознания и переживает за людей, столкнувшихся с тяготами изоляции. "Психика не выдерживает, сейчас любая искра может выдать не согревающее пламя, а уничтожающее", – уверена знаменитость. Поэтому, призналась певица, она решила больше не публиковать негатив в ленте своего инстаграм-аккаунта.
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