"Для туалета были палки": победительница "Последнего героя" о шокирующих условиях на острове

Участники "Последнего героя" пережили невообразимые сложности. Люди едва справлялись с гигиеной.

Звезда Comedy Woman и победительница шоу "Последний герой" Надежда Ангарская рассказала, с чем ей пришлось столкнуться на необитаемом острове. Знаменитость призналась, что такую жизнь нельзя назвать райской, потому что трудности и испытания нужно было преодолевать каждый день. В первую очередь, ощущается отсутствие уборных для физиологических нужд.

"Для туалета были палки", – цитирует Ангарскую StarHit. С их помощью участники выкапывали ямку, "делали дела" и закапывали. На острове героев для этого людям давали лопату. Душевых, бань или более примитивных аналогов также не было. Участникам приходилось мыться в море, прячась за скалами.

Вещи для гигиены брать с собой запрещено. Например, ведро или таз нельзя было провести. Людям давали список необходимых на острове вещей. По нему они и собирали багаж. Надежда смогла взять на остров термокостюм. Он спасал знаменитость от холода, палящего солнца и песка.

Кстати, Ангарская недавно выложила в свой инстаграм-аккаунт видео, которое было снято несколько месяцев назад, когда она возвращалась с острова. В аэропорту победительницу "Последнего героя" встречали друзья с цветами.