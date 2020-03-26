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"Я чуть не утонул": блогер Еремеев сбежал со съемок "Последнего героя"

Михаил Еремеев. Фото: instagram.com/e.m.v.brand
На телеканале "ТВ-3" недавно стартовал новый сезон реалити-шоу "Последний герой". Известно, что участники проекта сталкиваются с тяжелыми испытаниями. О жестких условиях на шоу рассказал лайфстайл-блогер Михаил Еремеев.
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На шоу "Последний герой" набирают две команды, которые соревнуются между собой и проходят различные испытания. Особенность проекта заключается в том, что его съемки проходят на необитаемом филиппинском острове. Чтобы максимально погрузить участников в условия трудной жизни на природе, их ограничивают во многом.

Так, одним из решившихся принять участие в съемках проекта стал блогер Михаил Еремеев. Он рассказал "Дни.ру", что организаторы забирают у героев шоу сигареты, зубные пасты, расчески, щипчики для ногтей.

Самым тяжелым для Еремеева стал отказ от нормального питания. Из еды лишь 200 грамм риса и два литра питьевой воды. 

"Было очень тяжело. Постоянно болел живот, особенно в первые дни. Так как обычно я питаюсь белковой пищей из-за регулярных силовых тренировок", – вспоминает блогер.

Еще по пути к острову Михаил заметил и другие берега, где обитали жители. Однако добраться до них невозможно, потому что острова находятся очень далеко друг от друга. Однако внимательность блогера однажды его спасла. 

Спустя несколько дней Еремеев отправился на обитаемый остров вплавь. Он взял с собой кроссовки (положил в водонепроницаемый рюкзак) и скрылся от съемочной группы. Михаилу пришлось плыть два километра вдоль скалы. 

Я два раза чуть не утонул, так как практически не умею плавать. Честно, я не знаю, чем я руководствовался, решившись на такой опрометчивый поступок, ведь дома меня ждали жена, двое детей... Но тогда мне казалось, что все будет очень легко.

http://admin.dni.ru/editor/article/?id=446113

Как только мужчина добрался до острова, он встретил местных рыбаков, которые были крайне удивлены поступку Еремеева. Он объяснил филиппинцам, что является участником телевизионного проекта. Также Михаил попросил обменять его кроссовки за 80 тысяч рублей на блок сигарет. Рыбаки не сразу хотели брать обувь, потому что она им была не по размеру. Но потом они все же выручили блогера и дали ему сигареты.

Автор: 26 марта 2020, 18:31

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