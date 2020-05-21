Режиссер Грымов о работе стриптизером: Научился этому просто

Тридцать лет назад Грымов умудрялся совмещать смены на автомобильном заводе с работой моделью и стриптизером. Он три года ходил по подиуму, однако это не доставляло никакого удовольствия. "Я был демонстратором одежды – это тогда называли так", – улыбнулся Юрий.
Мужчина добавил, что в нем бурлили гормоны, и он старался быть ближе к противоположному полу. Кстати, именно в тот период будущий режиссер снялся в клипе Валерия Леонтьева. "Десять лет спустя сам работал над его роликами", – отметил режиссер.
В эфире шоу "Судьба человека" Грымов признался, что без проблем наловчился раздеваться под музыку: "Научился этому просто – просмотрел на кассетах танцы на шесте. Так и начал преподавать стриптиз".
Правда, авантюра длилась недолго, около полугода. Работа у пилона приносила молодому человеку неплохой доход. За это время Грымов смог заработать на "Москвич".
54-летний Юрий ни капли не жалеет о своем прошлом. Танцы давали ему необходимые навыки работы на сцене, раскрепощение. В начале 90-х многие говорили, что стриптиз – это искусство.
"Я так не считал, потому что дергаться в трусах неприлично", – отметил режиссер в эфире шоу "Судьба человека".
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