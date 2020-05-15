Как изменится шоу-бизнес после пандемии коронавируса

Автор телеграм-канала "Русский шаффл" Олег Кармунин рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на музыкальный бизнес. По его словам, в ближайшие несколько месяцев изменится порядок проведения концертов.
"Возможно, начнутся эксперименты с шахматной рассадкой – каждый зритель на социальной дистанции – но это довольно дико", – выразил мнение эксперт. Кроме того, люди перестанут покупать музыку на платных сайтах и слушать треки на стриминговых сервисах.
В результате в музыку перестанут вкладывать деньги. К осени в индустрии начнется застой, сообщает "Царьград". "Будет меньше релизов, меньше клипов, меньше новых имен. И неизвестно, сколько это продлится", – заключил Олег Кармунин.
Популярные темы форума
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
Жара убивает в коронавирус
Песков заболел коронавирусом
Он кавказец, а я русская
Жениться на женщине с детьми?
Помогите выбрать имя
Есть идеи?