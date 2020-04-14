"Наше счастье!": бывшая жена рыжего из "Иванушек" показала сына от любовника

Пока певец лечится от алкогольной зависимости, его бывшая супруга наслаждается материнством. "Как же быстро ты растешь! 3 месяца! Наше счастье!" – написала Мария в своем инстаграм-аккаунте.
Отцом стал баскетболист Андрей Зубков. Малыш появился на свет три месяца назад. Пара трогательно поздравила сына. Долгое время родители не показывали лицо мальчика, которого назвали Александром. И вот, наконец, они решили поделиться неотредактированным снимком. На кадрах, которые выложили молодые в Сеть, изображен упитанный младенец с темными волосами.
Андрей Зубков отметил, что ему нравится быть папой. Как выяснилось, ребенок часто не дает ему спать, однако в остальном это милый, веселый и хороший малыш. В своем поздравлении мужчина заявил, что сделает все для того, чтобы сын вырос счастливым.
Напомним, в браке с Андреем Григорьевым-Апполоновым у Марии Банковой родились двое сыновей. Пара была вместе в течение 16 лет, и артист с трудом пережил разрыв с супругой. Мужчина пустился во все тяжкие: злоупотреблял алкоголем и не берег здоровье. Сейчас певец восстанавливает силы и заверяет, что с прошлым покончено.
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