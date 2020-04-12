Шевчук попал в морг после переломов

Так, однажды, певец ввязался в драку, в результате которой попал в морг. Сейчас он вспоминает эту историю со смехом, но тогда испытал настоящий ужас.
Все началось с застолья для участников группы ДДТ после очередного концерта. Когда все уже были "готовы" артист и продюсер коллектива Сергей Сельянов поняли, что им не хватило, и они не против продолжить гулянку. Поэтому они отправились на поиски алкоголя.
"В каком-то странном кафе сидели настоящие уголовники, а на столе у них сиротливо блестела бутылочка. Сережа начал спорить с ними, я понимал, к чему это приведет: он первый получил и лег сразу, а я отбивался на свою голову", – поделился Юрий Юлианович.
После драки Шевчук попал в Первый медицинский институт, но так как мест в реанимации не было, его временно определили в морг. По данным Starhit, у него было шесть переломов. Позже доктора сказали, что еще буквально одного удара было бы достаточно, чтобы музыкант скончался.
"Думал, куда я попал? А потом два санитара завези меня в лифт, и я поднялся в реанимацию из морга – это было уникальное путешествие", – с улыбкой вспоминает Шевчук.
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