Певица Кэтти Перри забеременела от звезды Голливуда

Известная американская певица Кэти Перри подтвердила свою беременность. Известно, что отцом ее первенца станет известный актер Орландо Блум.
Примечательно, что о своем интересном положении исполнительница рассказала в клипе "Никогда не надевала белое". Артистка намекнула на то, что никогда не была замужем, пишет НСН.
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