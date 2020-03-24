Фрики, геи и разврат: отмененное "Евровидение" потребовали закрыть окончательно

Новость об отмене "Евровидения-2020" разделила российских звезд, которые следят за международным конкурсом, на два лагеря. Одни считают, что организаторы приняли правильное решение, другие призывают перенести конкурс на осень. А самый известный художник страны Никас Сафронов уверен: нынешнюю ситуацию можно использовать для того, чтобы закрыть изживший себя смотр европейской самодеятельности навсегда.



"Мне кажется, стоит окончательно закрыть "Евровидение", – поделился размышлениями с "Дни.ру" Никас. – Это уже совсем не тот конкурс, что был. Он раскручивается за счет эпатажа, никакого позитива там нет!"

Напомним, что "Евровидение" появилось в 1950 году для "культурного объединения" разрушенной Второй мировой войной Европы. Это был не только конкурс песни, не только зеркало разных культур, но и витрина технических инноваций. Правда, вскоре в конкурс вмешалась политика. Из-за турецкого вторжения на Кипр в 1974 году Греция отказалась от участия в "Евровидении-1975".

"Евровидение" необъективно – это возмущает не только меня, но и профессионалов из музыкальной сферы, – продолжил Сафронов. – Я считаю, что спорт, искусство и культура никогда не должны быть политическими, но на "Евровидении" думают по-другому. Вспомните, как исполнительницу из России Юлию Самойлову не допустили к участию, когда конкурс проходил в Киеве. Как бывшие дружеские страны, которые находятся в не очень хороших отношениях с Россией, всегда ставят самые низкие оценки нашим артистам – любым, вне зависимости от имени артиста и качества исполнения".

"На "Евровидении" когда-то спела великая Алла Пугачева и заняла весьма среднее (15-е. – Прим. ред.) место, после чего для меня этот конкурс перестал существовать, – возмутился Сафронов. – Как можно было не оценить такой талант, такую гениальную личность? Я не устаю повторять: если бы Алла жила в Америке, она была бы круче Мадонны. Вспомните музыкальный конкурс в Сопоте, где, кстати, Алла заняла первое место, в Сан-Ремо – вот там всегда ценили таланты. А на "Евровидении" кого слушать, на кого там смотреть? На бородатую женщину Кончиту Вурст? Нужно продвигать истинные таланты, а не тех, кто пытается привлечь к себе внимание необычным поведением, внешностью или ярким костюмом".

"Никаких выдающихся имен "Евровидение" нам не открыло в последнее время. Зато постоянно развращает культуру: там одни фрики, геи и разврат. Чему оно учит молодежь? Ничему! Я думаю, что мир после закрытия "Евровидения" только выиграет. И всем скажут спасибо, что мы избавили людей от этого парада фриков. Возможно, вместо "Евровидения" стоит организовать новый музыкальный фестиваль – с настоящими певцами, у которых хорошая школа за спиной, которые привлекают зрителей своим неповторимым голосом, а не экстравагантностью. И, конечно, все должно быть без политики и предвзятости", – заключил живописец.