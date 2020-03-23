"Чувствуется притяжение": Майами заподозрили в романе с бывшей Гуфа

Теперь поклонники активно обсуждают новую возможную пассию исполнителя. Многие подозревают, что на этот раз артист закрутил роман с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной.
Накануне Майми опубликовал в своем инстаграм-аккаунте кадр, за котором запечатлен со светской дивой. На фото молодые люди предстали в масках и куртках цвета хаки. Их аутфиты больше напоминали защитные экипировки.
Примечательно, что кадр сделан в супермаркете. Олег держит в руках забитую продуктами корзину, а Айза в это время прижимается к музыканту всем телом.
Увидев это, поклонники тут же стали гадать, что связывает певца и телеведущую. Ведь теперь Анохина свободна, а значит, имеет полное право завести нового любовника.
К слову, о разрыве инстадивы со вторым супругом – бизнесменом Дмитрием Анохиным – стало известно совсем недавно. Об этом девушка публично заявила в своем микроблоге. Фанаты уже окончательно потеряли надежду на возможность воссоединения Айзы и ее мужа.
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