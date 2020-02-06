"Медленно убивает": алкоголизм ударил по психике рыжего из "Иванушек"

Известный продюсер Игорь Матвиенко высказался насчет саморазрушительного образа жизни Андрея Григорьева-Апполонова. В недавнем интервью мужчина рассказал о том, что алкоголь оказывает колоссальное влияние на психику знаменитостей. Продюсер считает, что рыжий из "Иванушек" сильно вредит себе пагубными пристрастиями.
Старожил российского шоу-бизнеса уверен, что артистов, которые злоупотребляют алкоголем и запрещенными веществами, невозможно остановить, и в такой ситуации не помогут ни беседы, ни убеждения, ни другие меры воздействия. "Ну как можно Рыжего остановить штрафами? Он себя медленно убивает. Мне больно видеть, что происходит", – приводит слова Игоря Teleprogramma.pro.
Мужчина не уверен, что подобное поведение певца связано с драматичными переменами в жизни: "Это все поводы и оправдания. Это же было и до развода, когда все было хорошо". Как считает Матвиенко, вредные привычки – побочный эффект популярности, к которой многие стремятся.
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