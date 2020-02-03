"Ангелы" пожаловались на сексуальные домогательства

В прошлом году появилась информация о том, что высокопоставленный сотрудник модного дома написал заявление об уходе по собственному желанию. Эд Разек работал в компании более 25 лет, именно ему принадлежит идея знаменитых крыльев и традиция устраивать ежегодные шоу.
Как выяснилось, 71-летний мужчина постоянно пытался поцеловать девушек и делал им непристойные предложения. Модели в откровенном разговоре с журналистами NYT сказали, что продюсер постоянно просил их садиться к нему на колени и призывал к интимной близости, а также приглашал на приватные вечеринки. В случае отказа Эд не допускал манекенщиц до показа.
Оказалось, что известная фирма по продаже нижнего белья, косметики и аксессуаров годами скрывала от общественности шовинизм и сексуальные домогательства внутри компании. С молчаливого согласия руководства модели страдали от неуместных ухаживаний со стороны вышестоящих.
"Я могу тебя сделать или сломать тебя", – поделилась одним из высказываний Эда Разека манекенщица Алисия Миллер. "Такое обращение воспринималось как нормальное. Любой, кто пытался что-то с этим сделать, игнорировался и жестко наказывался", – добавила она.
Директор по маркетингу бренда ответил на обвинения, по его словам, он не совершал ничего плохого: "Домыслы абсолютно лживы, превратно истолкованы или вырваны из контекста".
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