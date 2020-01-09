Кейли Гейл хвалится идеальной фигурой

24-летняя Келли Гейл – одна из самых востребованных моделей современности. Девушка является одним из "ангелов" Victoria’s Secret.

Девушка родилась в Швеции. При этом в ее венах течет индийская и австралийская кровь. Будучи метиской, она является обладательницей весьма экзотической внешности.

Модельную карьеру Келли начала еще в 12-летнем возрасте. Именно тогда скауты разглядели в ней будущую звезду подиума.

Удивительно, но в детстве необычная внешность Гейл была причиной ее проблем. Девочку травили сверстницы, ей буквально не давали прохода.

"Однажды все девочки окружили меня и начали по очереди избивать. Учителя ничего не предпринимали", – вспоминает модель.





Гейл успела посотрудничать с такими популярными брендами, как Playboy, Chanel, Tom Ford и Ralph Lauren. Сейчас, помимо создания коллабораций с модными домами, она активно ведет социальные сети, что тоже приносит немалый доход.

В ее инстаграм-аккаунте более 1,2 миллиона подписчиков. Конечно, большая часть аудитории состоит из мужчин. Келли часто делится в микроблоге откровенными фотографиями, моментами из увлекательных путешествий и тренировок в спортзале, которые помогают поддерживать идеальную фигуру.