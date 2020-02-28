Курникова и Иглесиас дали дочери извращенное имя

В конце 2017 года у пары появились на свет близнецы, который они назвали Николас и Люси. Однако у их новорожденной сестры имя не такое привычное. Артист рассказал, что идея назвать малышку в русском стиле принадлежит его жене. Девочку нарекли Машей – не Марией, ее записали сразу под сокращенным вариантом популярного имени.
Энрике Игресиас рассказал, что с помощью Анны Курниковой осваивает ее родной язык, а также хочет, чтобы их общие дети росли билингвами, то есть разговаривали и на испанском, и на русском. Певец отмечает, что английскому их стоит учить тоже с детства, чтобы они могли свободно приобщаться к разным культурам.
Оказалось, что третьего ребенка супруги не планировали, и это была случайность. "Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив", – цитирует артиста "Лента.ру".
Напомним, пара начала встречаться в 2001 году. Тогда Анна Курникова снялась в одном из клипов Энрике Эглесиаса. 44-летний певец и 38-летняя спортсменка довольно тщательно оберегают личную жизнь.
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