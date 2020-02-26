"Насиловали и накачивали наркотиками": знаменитая певица заявила о похищении

Даффи прославилась в конце нулевых благодаря хитам Mercy и Rockferry, звучавшим на ведущих радиостанциях Европы. Исполнительница выпустила два альбома, один из которых получил статус платинового. Также она стала обладательницей премии Grammy за "Поп-альбом года" и трех статуэток Brit Awards.
Почему стремительная карьера Даффи оборвалась, неизвестно. Однако недавно певица решила сообщить в личном инстаграм-аккаунте о скором возвращении на сцену. При этом звезда поделилась переживаниями и новостями.
Например, поклонники узнали, что певицу похитили неизвестные. "Меня насиловали, удерживали силой несколько дней и накачивали наркотиками, но сейчас, поверьте, я в безопасности. Само собой, я жива. Мне нужно было время, чтобы восстановиться. <...> Пожалуйста, поддержите меня. Это очень важно", – написала исполнительница.
Подробности артистка пообещала рассказать в интервью популярному изданию в ближайшее время. Даффи попросила поклонников запастись терпением и не беспокоить ее близких.
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