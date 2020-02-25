Взбешенный муж Повалий врезал обнаглевшему другу президента

"Всякому безобразию есть свое приличие", – считал Лопахин в чеховском "Вишневом саде". Впрочем, украинский политтехнолог и соратник экс-президента Петра Порошенко Алексей Голобуцкий вряд ли знаком с классической литературой. Иначе бы ему и в голову не пришло прилюдно оскорбить женщину.



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