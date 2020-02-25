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Взбешенный муж Повалий врезал обнаглевшему другу президента

Таисия Повалий. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Всякому безобразию есть свое приличие", – считал Лопахин в чеховском "Вишневом саде". Впрочем, украинский политтехнолог и соратник экс-президента Петра Порошенко Алексей Голобуцкий вряд ли знаком с классической литературой. Иначе бы ему и в голову не пришло прилюдно оскорбить женщину. 
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На родной Украине Голобуцкий известен в основном тем, что плюет в представительниц слабого пола. Сильный может и постоять за себя, поэтому этот так называемый политтехнолог предпочитает расправляться с женщинами. Чаще через соцсети – чтобы лайки собрать, чтобы хайп был.

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На сей раз под горячую руку попала народная артистка Украины Таисия Повалий. Где она перешла дорогу этому вояке, чем насолила и навлекла на себя гнев? Тот позволил себе обозвать ее "бордель-маман" и наговорить такой ерунды, что стыдно повторять.

Муж певицы Игорь Лихута не стерпел выходки наглеца. "Мужчина по своей натуре должен оставаться сильным, – уверен он. – Оскорбление женщины может позволить себе исключительно слабое, ничтожное существо, которое считается мужчиной только из-за первичных половых признаков".

"Мое сочувствие матери и жене Алексея Голобуцкого. Грустно, когда нельзя гордиться своим ребенком и мужем. Такие высказывания о женщине в Сети могут вызывать только стыд", – написал Игорь на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

В силу природной интеллигентности Лихута выразился очень тактично. Ни он, ни Таисия не могут унизить человека не только на словах, но и в мыслях. Эти миролюбивые и скромные люди никогда не позволяли себе оскорблять кого-то за то, что он думает или поет иначе, не ведет войн.

Однако хамов надо ставить на место. "Ситуация говорит об уровне развития этого человека и его окружения, о глупости, об отсутствии элементарного такта и культуры, – вздохнул Лихута. – Жаль, что они себя считают политтехнологами и претендуют на какой-то авторитет".

Автор: 25 февраля 2020, 08:37
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