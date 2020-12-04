"Очень сложно": как выживает оставшийся без работы Денис Клявер

На церемонию вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" музыкант Денис Клявер пришел с третьей женой Ириной. За кулисами с ними встретился корреспондент "Дни.ру".

Денис Клявер прежде был очень востребован. Но бушующая уже почти год пандемия коронавируса оставила артистов за бортом – теперь они все безработные. "Я да мать, да две сестры и братишка... Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – как говорил Медведенко в чеховской "Чайке". У Клявера есть родные сыновья от разных браков и падчерицы. Вот и выкручивайся.

"Очень сложный год, тяжело приходится, – вздыхает 45-летний Денис. – Но я всегда думаю о том, что творчество и музыка должны поддерживать людей в эмоциональном плане. Ведь все мэтры пели на фронтах (Лидия Русланова, Леонид Утесов, Любовь Орлова – Прим. ред.). Вот и мы не должны раскисать, а обязаны поддерживать людей в этой непростой ситуации. Но не дай бог нам, конечно, в новом, 2021-м году думать, как хорошо было в 2020-м!"

Но Денис, как и все артисты, сейчас пытается находить новые способы общения с аудиторией. "Прежде я в штыки воспринимал социальные сети, но теперь это единственная возможность быть с поклонниками, – пояснил Клявер. – Я там всегда на позитиве, дарю людям радость и веселье".