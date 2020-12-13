Известный рэпер снова стал отцом после роковой гибели сына-малыша

13 декабря 2020 года рэперу Мияги исполнилось 30 лет. В эту торжественную дату стало известно, что жена родила музыканту наследницу. Новость очень обрадовала поклонников Азамата Кудзаева, ведь несколько лет назад жизнь артиста перевернулась из-за неожиданной смерти маленького сына.
В 2017 году годовалый наследник музыканта выпал из окна. Событие произошло в дневное время суток, а тело ребенка заметил курьер, который проходил поблизости от места происшествия. Дело в том, что мать на время оставила сына одного на кухне, где окно находилось в режиме проветривания. В результате любопытства годовалый малыш смог полностью открыть оконный проем и трагически полетел вниз с девятого этажа. Ребенок скончался, врачи не смогли спасти его жизнь.
Страшное событие привело рэпера Мияги к мучительным страданиям и депрессии. Долгое время после трагедии мужчина не занимался музыкальным творчеством и не выступал на публике. Со временем ему и его жене Илоне удалось пережить горе и продолжить строить счастливую семью.
Поклонники артиста вовсю обсуждают известие о пополнении в его семье и размещают в Сети поздравления. Они уверены, что Мияги воспитает замечательную дочь, несмотря на коварные на повороты судьбы и жизненные перипетии.
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