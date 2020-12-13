Известный рэпер снова стал отцом после роковой гибели сына-малыша

Популярный рэп-исполнитель Мияги (также Miyagi и Азамат Кудзаев, – Прим. ред.) стал обладателем маленькой дочки. Ранее в семье артиста произошла трагедия, которая унесла жизнь его годовалого сына.

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