Воробей разоткровенничалась о романе с молодым избранником: Я надеюсь, он сможет вынести

Елена Воробей стала гостью шоу "Алена, блин!". В эфире программы артистка рассекретила подробности своего нового романа – по слухам, у звезды отношения с белорусским чиновником.

По словам знаменитости, в ее жизни нечасто случались длительные романы. Когда девушка первый раз влюбилась, то думала, что это на всю жизнь, но, увы, не сложилось. Как отметила артистка, мало кто может с ней ужиться, после того, кем она стала, к чему пришла и что имеет. Впрочем, на нового избранника Елена Воробей возлагает особые надежды.

"Я очень уважаю этого человека и надеюсь, что то испытание, которое выпало на его плечи в виде меня, сильной и маленькой актрисы, женщины, что он сможет вынести", – заявила юмористка. Как отметила звезда, с возлюбленным ей интересно даже молчать.

Впрочем, это не удивительно. Как оказалось, они знают друг друга почти всю жизнь. Избранник видел артистку на сцене еще в те времена, когда она только начинала свой путь в местном КВН.

Насчет возраста любовника Елена Воробей отшутилась. По слухам, мужчина младше актрисы на несколько лет, и ему еще даже нет 50. "Во-первых, я все еще молода, как минимум душой. Ну и потом, я шустрая, живчик. За мной даже молодые-то не поспевают, я очень шустрая", – отметила юмористка. Также звезда подчеркнула, что возраст не имеет значения, когда двух людей роднит гораздо большее, чем общие интересы.

Пара уже начала жить вместе, но о браке пока речи не идет. По словам Елены Воробей, сейчас они решают бытовые вопросы и делают все, чтобы им было вместе хорошо. Также звезда хочет, чтобы они с партнером были на равных. "Конечно, мужчине не комфортно, когда на ногах женщина стоит тверже, прочнее, хотя для меня это не столь важно", – отметила актриса.