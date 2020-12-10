Цивин бросил жену после девяти лет брака

Несмотря на то, что Михаил Цивин оставил семью, с наследником Петром он связи не терял. Позже знаменитый отец снимал ему жилье в том же доме, где жил сам.
Известно, что наследник юриста учился в МГИМО, а затем работал за границей – в Китае и Израиле. Судя по всему, именно он унаследует квартиры и прочее имущество, которое Михаил Цивин и Наталья Дрожжина накопили за время их брака.
Напомним, пара была задержана в октябре этого года. Знаменитостям предъявили обвинения в мошенничестве в деле о присвоении недвижимости вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко, а также его младшей дочери Марии.
Ходят слухи, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина могут улизнуть от руки правосудия. Если верить словам риелтора-детектива Анны Степановой, у супругов имеется надежный запасный вариант.Звездные супруги владеют не только шикарными апартаментами, принадлежащими семейству Баталовых. Выяснилось, что в распоряжении Цивина и Дрожжиной около 18 объектов недвижимости.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Если мужчина добрый
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.