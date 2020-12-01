Хакамада спасла мужа после самоубийства его первой жены: Состояла на учете у психиатра

Ирина Хакамада стала новой гостьей шоу "Судьба человека". Журналистка рассказала Борису Корчевникову о взаимоотношениях со своим вторым супругом, предпринимателем Сергеем Злобиным.

Пара прожила вместе больше десяти лет и расстались по обоюдному согласию. Однако в самом начале их отношения были полны трагедий. По словам политика, она ушла к возлюбленному от первого мужа. В тот момент Сергей Злобин переживал непростые времена – его супруга попала в психиатрическую лечебницу.

Как оказалось, женщина давно состояла на учете. Причем, скорее всего, в данном случае сработала генетика – мать первой супруги Злобина также страдала от расстройств психики. Несмотря на трудные времена, никто не ожидал, что женщина решит покончить с собой. "Мы тяжело переживали ее самовольный уход из жизни", – отметила Ирина Хакамада в эфире шоу "Судьба человека".

По словам журналистки, в то время им было очень непросто – постоянно не хватало денег, да и эмоциональных потрясений было достаточно. При этом разошлись супруги довольно легко: в какой-то момент у обоих угасли чувства, а затем у Сергея Злобина появилась новая пассия.

Как отметила звезда в эфире шоу "Судьба человека", она хорошо относится ко всем своим мужьям. Никто из них ее не обижал, несмотря на сложные жизненные ситуации. В шутку Ирина Хакамада вспомнила, что третий супруг как-то раз назвал ее дурой, когда она решила пойти в политику. Он заявил, что с ее внешностью и фамилией в правительстве не место.