Клара Новикова разрыдалась после известия о смерти близкого человека

6 ноября умер Михаил Жванецкий. Клара Новикова не нашла слов, чтобы выразить горе, которое постигло ее после смерти коллеги.

Клара Новикова и покойный сатирик находились в хороших отношениях и долгое время работали вместе. Когда умер Михаил Жванецкий, журналисты связались с юмористкой, чтобы задать ей несколько вопросов.

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"Я не буду отвечать ни на какие вопросы. Не могу…" – проронила прослезившаяся артистка. Известие о кончине близкого человека так ранило Клару Новикову, что она не смогла утаить бушующие эмоции.

Писатель прожил 86 лет. Официальная причина его смерти пока не обнародована. После того, как умер Михаил Жванецкий, некоторые его знакомые заявили, что у него был ряд заболеваний, который мог серьезно отразиться на здоровье. При жизни сатирик опровергал сплетни о том, что серьезно болен.

В октябре 2020 года артист объявил, что завершает сценическую деятельность по причине возрастных изменений. Его директор Олег Сташкевич уточнил, что выступать на публике сатирик перестал еще зимой, так как это было необходимо из-за старения организма. В 2019 году покойный завершил карьеру телеведущего, перестав вести программу на канале "Россия-1".

Смерть писателя стала печальным событием для его коллег по цеху. Когда умер Михаил Жванецкий, многие знаменитости выразили свои соболезнования родственникам легендарного артиста.