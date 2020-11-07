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Кто желал Жванецкому зла перед смертью: шокирующие данные

Кто желал Жванецкому зла перед смертью: шокирующие данные

Михаил Жванецкий. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com.
При жизни сатирик не только купался в народной любви. У Михаила Жванецкого было много недоброжелателей.
прочитано 1327 раз

Писатель и телеведущий Андрей Максимов сообщил, что юморист частенько сталкивался с черной завистью. Литературный деятель работал с Михаилом Жванецким над программой "Дежурный по стране" и лично был свидетелем травли.

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Недругам не давал покоя успех и талант сатирика. Жванецкому откровенно желали зла.

"Очень многие его ненавидели, писали про него ужасные вещи в Интернете", – сказал Максимов.

Писатель подчеркнул, что Жванецкий недополучил народной любви и признания. Он добавил также, что Михаил Михайлович отличался мудростью, умением бороться за свои идеи.

Как писали "Дни.ру", Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Звезде было 86 лет.

Как сообщила актриса Нонна Гришаева, юморист умер в окружении близких. Жена Наталья и сын Дмитрий были с Михаилом Михайловичем до последней минуты.

Ходят слухи, что причиной кончины писателя стали осложнения, вызванные коронавирусом. Также есть версия, что знаменитость умерла от онкологии. Церемонии прощания с Михаилом Жванецким не будет из-за ограничений связанных с пандемией.

Автор: 7 ноября 2020, 11:31 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
уймись, фашист недобитый
подавись собственным ядом, жертва аборта
Я уже прыснул яд в твою тупую бошку и у тебя агония с подгорающим п-е=рдаком от правды!!!
Гость
Ответить
Гость
Офицер заступающий на дежурство за пульт управления МБР,он же охраняющий небо над Россией является "Дежурным по стране!",а не этот дохлый )!(и-ддд!Мразь возомнила себя )(=У--й знает кем!!!!
уймись, фашист недобитый
подавись собственным ядом, жертва аборта
Гость
Ответить
Офицер заступающий на дежурство за пульт управления МБР,он же охраняющий небо над Россией является "Дежурным по стране!",а не этот дохлый )!(и-ддд!Мразь возомнила себя )(=У--й знает кем!!!!
Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвaлида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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