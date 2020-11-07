Кто желал Жванецкому зла перед смертью: шокирующие данные

При жизни сатирик не только купался в народной любви. У Михаила Жванецкого было много недоброжелателей.

Писатель и телеведущий Андрей Максимов сообщил, что юморист частенько сталкивался с черной завистью. Литературный деятель работал с Михаилом Жванецким над программой "Дежурный по стране" и лично был свидетелем травли.

Недругам не давал покоя успех и талант сатирика. Жванецкому откровенно желали зла.

"Очень многие его ненавидели, писали про него ужасные вещи в Интернете", – сказал Максимов.

Писатель подчеркнул, что Жванецкий недополучил народной любви и признания. Он добавил также, что Михаил Михайлович отличался мудростью, умением бороться за свои идеи.

Как писали "Дни.ру", Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. Звезде было 86 лет.

Как сообщила актриса Нонна Гришаева, юморист умер в окружении близких. Жена Наталья и сын Дмитрий были с Михаилом Михайловичем до последней минуты.

Ходят слухи, что причиной кончины писателя стали осложнения, вызванные коронавирусом. Также есть версия, что знаменитость умерла от онкологии. Церемонии прощания с Михаилом Жванецким не будет из-за ограничений связанных с пандемией.