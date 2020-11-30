"Это сделала женщина": Валентина Титова разоблачила убийцу своего мужа

Валентина Титова поделилась сенсационными данными трагедии, произошедшей более 30 лет назад. 78-летняя актриса заявила, что знает, кто расправился с ее супругом-кинооператором Георгием Рербергом.



Артистка уверена, что ее мужа, кинооператора Георгия Рерберга убили. О том, что ей известно, Валентина Титова сообщила в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Георгий Рерберг скончался в 1999 году в возрасте 61 года. По официальной версии, мужчина ушел из жизни от разрыва сердца. В день трагедии Валентины Титовой не было рядом с возлюбленным. Она уехала прибраться в купленном за Волгой доме.

Муж звезды пригласил в дом гостей. По словам Валентины Титовой, супруга отравили клофелином. "Это было преднамеренное убийство", – заявила знаменитость. По ее мнению, у преступника были корыстные интересы, но никто не знал, что жена оператора является наследницей его состояния.

По словам Валентины Титовой, те, кто был в тот день в гостях у ее мужа, до сих пор живы. Знакомый адвокат сказал ей, что в случае суда, их посадят максимум на год. Актриса опасалась, что, выйдя на свободу, они начнут мстить, и испугалась за своих детей.



Артистка позже встречалась с теми, кто убил ее супруга. "Это сделала женщина", – рассказала Валентина Титова. Она корила себя за то, что в тот роковой день уехала от мужа и не смогла предотвратить трагедию.

Напомним, первым мужем Валентины Титовой был знаменитый актер Владимир Басов, однако она рассталась с ним после 14 лет совместной жизни. По признанию актрисы, она не смогла жить с алкоголиком.