Известная фигуристка Ирина Лобачева развелась с молодым мужем

О проблемах в семье фигуристов Ирины Лобачевой и Ивана Третьякова стало известно еще в конце прошлого года. Фигуристка жаловалась, что муж поднимал на нее руку. Тот утверждал, что просто спасал супругу от алкоголизма. А теперь Ииина объявила о разводе.

Ирина Лобачева и Иван Третьяков оформили развод еще в июле. Однако стало об этом известно только сейчас. Фигуристка прокомментировала событие: "Я пошла на опережение. Понимаю, что Иван ушел бы от меня, как ушел Илья".

К тому же, по словам фигуристка, избранник, который моложе ее на 16 лет, оказался совсем не таким, каким она себе его представляла. "Чувства, страсть не дали мне возможности разглядеть Ванины недостатки с самого начала. Он игроман, эгоист. И как мужчина… Считаю, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину!" – заявила Ирина Лобачева.

Прокомментировал ситуацию и сам Иван Третьяков. По его словам, он пытался вытащить фигуристку из алкогольного ада. "Конечно, я негодяй, что пытался вытащить Иру со дна, на которое она опускается с бешеной скоростью. В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика. Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. И когда таблеток накидалась и прикидывалась полудохлой", – пожаловался фигурист.

Третьяков рассказал, что якобы будучи в алкогольном опьянении Лобачева буквально не держится на ногах, поэтому ему приходилось безвылазно сидеть дома в моменты ее запоев и следить, чтобы она не покалечилась.

Интересно, что сама Ирина Лобачева не скрывает, что у нее действительно есть проблемы с алкоголем. Она даже пыталась бороться со своей пагубной привычкой. "Я понимаю, что это плохо. Проходила курсы лечения в дорогих клиниках. Бывает, очень хочется напиться. Я закрываюсь, втыкаюсь в подушку... И просто пытаюсь уснуть. Что мне пришлось пережить за свои 47 – не дай бог никому", – сказала спортсменка.

Действительно, после расставания с фигуристом Ильей Авербухом личная жизнь Ирины Лобачевой катастрофически не складывалась. Она повстречала грузчика Александра Шумакова, ее совершенно не смутил низкий уровень доходов избранника. Зато ей нравилось, как нежно и заботливо он к ней относился. Однако счастье было недолгим. Мужчина выпал из окна квартиры фигуристки, находящейся на 14 этаже.

Погиб и другой возлюбленный спортсменки, актер Дмитрий Марьянов. С артистом у Ирины Лобачевой закрутился роман после съемок шоу "Ледниковый период".